Anna Carina Copello está convencida que en el mundo de la música siempre hay que estar un paso adelante. “Esta es una carrera difícil, sobre todo si se trata de una solista que es una artista independiente y que tiene que invertir en su carrera en todo aspecto, tiempo, dinero, debes armar hasta tus propias campañas”, nos dice la cantante desde Miami, ciudad desde donde está lanzando sus últimos temas. “Nocivo”, es el más reciente.

Esta nueva etapa de tu carrera decidiste manejarla desde Miami. ¿Fue algo muy pensado?

Nunca estuvo dentro de mis planes salir de mi país tanto tiempo, yo creo que en realidad lo que nos empujó a tomar esa decisión fue la pandemia, todo se vio estancado, ya no podíamos viajar y yo en Miami grababa mis temas. Finalmente se dio la posibilidad de venirnos acá para seguir avanzando con los proyectos de grabación y composición.

Hay decisiones que no exigen mucho análisis...

Al comienzo, te voy ser honesta, me moría de miedo porque soy un poquito conservadora, pero en verdad cómo se plantearon las cosas, solo dijimos que nos quedaríamos un tiempo, tres meses nos pusimos como plazo y de ahí volvemos a Lima, pero imagínate, ya tengo en Miami más de seis meses.

Definitivamente para conseguir objetivos en un mercado tan competitivo como la música hay que trabajar duro.

Así es, para lograr resultados uno tiene que dedicarse 24 por 7, yo me despierto pensando en lo qué va a pasar con mi música, cuáles son mis próximos pasos, la gente que piensa que esto es un hobby está equivocada, Para mí la música es mi carrera, de lo que yo me ocupo y es mi prioridad.

Hoy el que se queda y no se reinventa está perdido...

Los artistas grandes como J Balvin, Maluma, todos los top, si antes lanzaban una canción cada mes, cada dos meses, ahora lo hacen cada semana, imagínate cómo está la competencia y es mucho más fuerte con nosotros los artistas independientes. Hay que meterle toda la creatividad, la energía y tenemos el apoyo de las redes que cumplen un rol importantísimo en la promoción de los artistas. Y ojo, si al talento, no se le pone la disciplina, la dedicación, la constancia y un equipo que te apoye, no vas a ningún lado.

Hay quienes creen que solo con la voz pueden lograr avanzar en la industria musical.

La voz es un elemento importante, pero se necesita del apoyo de mucha gente. Si no fuera por mi equipo yo no podría haber llegado a ningún lado, porque es muy cierto eso de lo de ‘zapatero a tus zapatos’. Yo tengo una persona para el tema de radio, de prensa, de management, y tengo a mi mejor aliado que es mi esposo, que en realidad parecemos una persona porque trabajamos hasta por telepatía; sabemos perfectamente a lo que queremos llegar.

Las mujeres en el género urbano y el pop están dando la hora últimamente.

Yo creo que estamos en la era del empoderamiento femenino, cada vez más veo que salen mujeres que brillan y no solamente en la música, sino en general, somos súper chamba con ganas de comernos el mundo. Yo particularmente me siento que estoy en una etapa de mi carrera más creativa, con más energía que nunca, con ganas de hacer cosas siempre con disciplina y con un enfoque claro de lo que busco, y eso te lo da la madurez.

¿Vas a seguir lanzando sencillos como “Nocivo” en lo que queda del año?

Me demoré un poquito en lanzar esa canción, mi anterior tema “Dame tu cariño” salió el año pasado y tengo varias canciones listas y la idea es no parar. Soy una artista pop que estoy constantemente fusionando con distintos géneros, lo que sí puedo adelantar es que lo que se viene no todo va a ser urbano, por allí explotaré mi vena romántica, ya se sorprenderán.

Perfil

Anna Carina Copello es cantante y compositora. “Nocivo” es el título que lleva su nueva canción escrita con Frank Santofimio, Ender Zambrano y Manuel Larrad.

“La canción representa la adicción a una relación tóxica”, afirma la artista peruana.

