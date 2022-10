En la última edición de En Boca de Todos, se presentó Anthony Aranda donde reveló cuánto es lo que gana como coreógrafo, sorprendiendo a los conductores del programa.

La actual pareja de Melissa Paredes, contó que, a veces, algunos artistas pueden contratar a un coreógrafo y pagarle muy bien solo por un día de trabajo.

“Por ejemplo, como coreógrafo, viene un artista, quiere hacer un videoclip o disco de una canción nueva, y quiere que lo coreografíe en un evento superimportante, en un solo día gano lo que ganaría un sueldo de Esto es guerra”, expresó Aranda.

Melissa Paredes sobre ampay del ‘Gato’ Cuba: el machismo en este país es abismal

En la última edición de El Gran Show, Tilsa Lozano le preguntó a Melissa Paredes si estaba al tanto del ‘ampay’ que recientemente protagonizó su expareja Rodrigo Cuba, quien fue captado bailando cariñosamente con una joven en una discoteca en Piura.

“¿Has visto el ‘ampay’ de un encapuchado por ahí? Porque parece que si vas encapuchado pasas caleta”, fue la consulta de la ex ‘vengadora’.

“¿Cómo era el refrán? Líbrame de las aguas mansas… Yo me he dado cuenta de algo que pasa muchísimo y es que el machismo en este país es abismal. ¡Dios Santo, ya no hay nada que hacer!”, expresó Melissa Paredes.

“Nosotras mismas somos las que nos damos con palo y eso debería cambiar, solo voy a decir eso, por respeto a Ale (Venturo) no voy a decir nada más”, agregó antes de recordar que el escándalo que ella protagonizó duró nueve meses, mientras que el de su expareja apenas días.

TE PUEDE INTERESAR

Jerry y Marcelo de la teleserie “Así es la vida” se reencontraron