En el programa de la Chola Chabuca, Maju Mantilla agradeció entré lágrimas la oportunidad que se le brindó para estar al frente como conductora del programa de América TV.

“Se van cerrando ciclos y llegan otras cosas, uno conoce a nuevas personas, quizá un nuevo trabajo más adelante sea parte de mi vida y nada, estoy muy agradecida con todos, con ProTv especialmente, con Mariana Ramírez del Villar y con grandes compañeros con los que he trabajado como es Ricardo (Rondón) que lo quiero muchísimo, con Tula Rodríguez, con Sofía Franco, con Alexandra Horler, grandes conductores”, expresó Maju Mantilla.

Luego continuó con: “me vieron el primer día en la TV, quizá me vieron nerviosa, para mí era algo nuevo, y de ahí evolucioné, crecí, como madre también. Yo empecé en 2021, me han visto embarazada, sin tacos porque me había operado la rodilla, he pasado por muchas cosas y queda en el recuerdo la gran experiencia que tuve y que me ha ayudado en mi crecimiento”

