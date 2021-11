Luego de recibir una ola de críticas tras su ampay con Melissa Paredes en un auto, el bailarín de Reinas del Show Anthony Aranda, utilizó su cuenta de Instagram para responder a sus detractores, quienes lo culpan por “destruir el matrimonio de la conductora de TV”.

“Tantos años de viajes, capacitándome, compitiendo, dirigiendo, coreografiando y sobre todo compartiendo experiencia, hace que hoy me mantenga fuerte. Hay gente que sin conocer a las personas señalan, critican y hablan mal. No soy de piedra y eso también me afecta, pero si de algo estoy muy seguro y hace que me mantenga fuerte, es que SÉ la clase de persona que hoy soy”, se lee en la publicación que acompaña una foto del bailarín en medio de un show.

Luego continua con: “tengo muy presente en mi crecimiento lo que en casa me inculcaron, eso se lo agradezco a mi madre y a mis hermanos, quienes son mi soporte. Respeto la opinión de TODOS y por eso me mantengo al margen, he recibido miles de calificativos negativos, pero YO SÉ QUIEN SOY y la gente que me conoce de verdad TAMBIÉN”.

Finalmente, dijo que seguirá trabajando con mucho esfuerzo y dedicación en la danza. “Agradezco siempre a las personas que en todo momento estuvieron y siguen ahí. Sigues ahí….”, concluyó en una supuesta referencia a Melissa Paredes.