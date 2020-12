Antonio Pavón fue captado siéndole infiel a su novia en un reality español llamado Casa Fuerte. Cabe mencionar que el torero le pidió matrimonio a su pareja hace unos meses y, el emotivo momento, fue publicado en sus redes sociales.

“ Conocí a Joi hace cuatro años en Lima. Fuimos los mejores amigos bastante tiempo y terminamos siendo muy enamorados. Ella es la mujer de mi vida. Estoy muy feliz y agradecido con Dios”, comentó Antonio en ese entonces.

INFIDELIDAD AL DESCUBIERTO

Joi Sánchez, la prometida de Antonio Pavón, vio la grabación de la infidelidad y comentó que todo lo que suceda lo hablará en privado.

“Lo que tenga que hablar lo hablaré con él en privado. Me he quedado helada”, dijo la modelo peruana. “Lo conozco muy bien y lo he visto diferente, me imagino que está con la consciencia”, agregó.

Luego de estas declaraciones, Antonio se mostró muy arrepentido por lo sucedido y afirmó que sigue enamorado de Joi.

“La única mujer que hay en mi mente y en mi corazón se llama Joy. Lo que yo siento por ella es el amor más grande que hay en este planeta. La he #$%%&” y soy consciente”.

VIDEO RELACIONADO

Antonio Pavón: “Sheyla Rojas no lleva a mi hijo al médico hace un año”

Antonio Pavón: “Sheyla Rojas no lleva a mi hijo al médico hace un año” -ojo