Armando Tafur, productor del programa “América Hoy”, recurrió a su red social para contar que dio positivo a coronavirus (COVID-19).

En su extenso mensaje, el productor reveló que tenía planeado viajar a Europa, pero que tuvo que cancelar su aventura tras contagiarse.

“Un día planeas vacaciones en Europa, otro día das positivo a COVID-19 y terminas encerrado en casa como debe ser. No hay duda que todo en nuestra vida está escrito, luego de 4 pruebas antígeno y 1 molecular negativas durante una semana, tenía todo para irme de vacaciones, pero como digo todo está escrito y pasa por algo”, dijo al inicio de su mensaje.

“Dos días antes de mi fallido viaje me sentí con calentura y algo de resfrío, pero como las pruebas daban negativo seguí con los planes hasta ayer 25 de diciembre que amanecí con síntomas leves y por seguridad y responsabilidad pedí una prueba en el mismo aeropuerto la cual dio positivo a COVID-19″, añadió.

Tafur aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de reflexión para que los peruanos se sigan cuidando en medio de la pandemia.

“Este mensaje puede ayudar a tomar conciencia pues seguramente pude irme, abordar ese avión y decir tengo una gripe o faringitis y contagiar a muchas personas., total tenía todo para irme... debemos ser responsables con esta enfermedad, los que me conocen saben lo traumado que soy y como casi 2 años no logré contagiarme, no importa si no tienes vacaciones o pierdes algo de dinero, primero está tu salud y la de los demás”, expresó.

“Recuerden lo importante que es vacunarse, hoy voy en el cuarto o quinto día, según mi doctora y los síntomas son fuertecitos como tos, fiebre y como si una aplanadora hubiera pasado por mi espalda, pero nada que alarmar. Me tocó, cuídate. Nos vemos en 14 días”, concluyó.

Armando Tafur dio positivo a COVID-19. (Foto: @armandozuazo).

