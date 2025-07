La nostalgia y la música, cuando se unen, inevitablemente traen de vuelta recuerdos que parecían olvidados; intensas memorias que solo esperaban el momento preciso para volver. Arturo Pomar Jr. lo sabe muy bien, por eso, apelando a una época inolvidable en la que fue parte de un grupo que hizo historia, presentará desde este 5 de julio ”Arena Hash: Y es que sucede así – el show”, en el Teatro Barranco. Un unipersonal imperdible. “Mi espectáculo tiene mucho de nostalgia. De hecho, desde las canciones y lo que hablo es referente a la banda y cosas que nos han pasado, voy a contar la historia de Arena Hash, todo lo que sucedió, con datos y cosas curiosas”, dice el baterista de la agrupación ochentera.

¿Crees que el tiempo le ha dado a la banda ese lugar que quizá en su momento no se le reconoció? Creo que sí, aunque a mí no me toca ni me gusta decirlo, pero mucha gente nos recuerda como una banda de culto, una banda épica, una vaina así. Han pasado 37 años y la gente se acuerda del grupo como si fuera ayer que nos despedimos, el otro día un taxista no me cobró por agradecimiento de lo que vivió con nuestra música, y muchos músicos jóvenes me dicen que fuimos influencia para ellos. Todo eso es una suerte inmensa para nosotros.

¿Los críticos musicales y sus colegas de la época los trataban bien? Realmente no nos hacíamos muchas paltas, no te digo que ignorábamos las críticas, pero preferimos dejar que hablen lo que quieran. Respecto a los colegas de la música, solo puedo decir que nosotros hemos vivido el aprecio masivo del público, sin estrato social definido, Un fin de semana tocábamos en una discoteca en Carabayllo, y al día siguiente estábamos tocando en el Yacht Club de Ancón, o sea que abarcamos a todo público, todos sin excepción sabían de la banda. Hay músicos que de repente son más underground, y algunos de ellos son los que empiezan a echar barro.

Algún ejemplo de esa especie de “maleteo” de los colegas de música. Fiorella Cava, del grupo “JAS”, hace poco declaró en un programa de YouTube, que nosotros no tocábamos las canciones en vivo, que teníamos músicos escondidos, que ella conocía, y tocaban detrás de nosotros, o sea que éramos una especie de Milli Vanilli. Yo me pregunto: ¿qué le puede mover a hablar así? No sé, nunca nos metimos con ellos, yo nunca hablé mal de JAS, y la banda menos. Ellos tuvieron éxito, fueron muy chéveres, hemos compartido escenarios, pero no imaginé que se expresaría así de nosotros.

Ni ustedes imaginaron la trascendencia que alcanzaron y que generó hasta envidia. Pasó, y nosotros no nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo, era mucho más grande de lo que esperábamos. Me doy cuenta ahora de lo que hemos significado, ahora que uno está mucho más analítico por la edad, antes las cosas nos pasaban rapidito.

¿Con la madurez que da los años, puedes analizar tu relación con cada uno de los integrantes de la banda? En los tres casos es como familia, la solidez que tiene esa amistad es lo primordial. Hemos tenido roces, discusiones, momentos difíciles entre nosotros, pero debido a la amistad, el vínculo de amor y cariño prevalece. El hecho de que quieras a la persona más allá de todas las vivencias que has pasado, a pesar de los roces o dimes y diretes, da como resultado que seguimos siendo amigos para toda la vida.

Definitivamente tu espectáculo será una celebración de esa amistad que recuerde la buena época de Arena Hash. Esa es la idea, esa es la onda que tendrá el espectáculo que he preparado. Quiero agradecer al público contándole historias, que pasen momentos inolvidables al escuchar las canciones de la banda. Desde mi punto de vista aportaré con un granito contándoles cómo recuerdo a Pedro y el vínculo con Patricio y con Christian, me iré por todos esos caminitos que hemos vivido.

El recuerdo de Pedro sigue intacto. Tengo la seguridad de que Pedro estará en medio del público, viéndome, se va a matar de risa con el show y lo disfrutará.