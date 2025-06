Austin Palao fue consultado por el programa “Amor y Fuego” luego de que Alejandra Baigorria se mostrara a favor de que Vania Bludau y él inicien un romance.

“ Mi cuñis es lo máximo… Pucha, no sé, yo en verdad no ando pensando en estar con alguien para serte honesto. Igual esas cosas creo que no se buscan, simplemente se dan “, expresó el exchico reality.

Le preguntaron a Austin si se animaría a iniciar algo con la expareja de Mario Irivarren y dejó abierta la posibilidad.

“ De suscitarse, de estar en un ambiente en donde nos podamos explayar un poco más, conversando, quién sabe ”, manifestó.

Posteriormente, Palao reflexionó respecto a las sorpresas de la vida, afirmando que no descarta nada.

“ Yo no sé, a lo mejor camino acá a la esquina y me encuentro a alguien y conectamos, así es la vida, tan incierta ”, añadió.