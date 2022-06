Le da con palo. La periodista Magaly Medina arremetió contra su colega Andrea Llosa, ambas presentadoras de televisión en ATV, por las preguntas que le realizó a la cantante Yahaira Plascencia durante una entrevista.

“¿Lo de la infidelidad fue cierta o no? ay chiquita, un poco revisa. Revísate “El Valor de la verdad”, revísate los programas de espectáculos. Hay que averiguar un poco y sabrás que la pregunta no era esa, la salida perfecta para que Yahaira diga ‘bueno, me equivoqué'”, arremetió.

En otro momento, la popular urraca aseguró que a Llosa “toda la vida le ha encantado hacer farándula” y, por ello, en modo irónico anunció que ATV “tendrá dos programas de farándula”.

“Habían hasta chats de conversaciones, comprobado todo y la pregunta del año fue ‘Dime, ¿y es cierto que fuiste infiel o no? Ay, por favor, quererle lavar la cara a la Yaha a estas alturas, cuando acaba de sacar un disco que se llama “La cantante” y que si Héctor Lavoe viviera se volvería a caer patas arriba”, agregó.

Yahaira Plascencia y su reacción cuando le preguntaron si perdonaría una infidelidad (VIDEO)

Tal como se había anunciado, Andrea Llosa estrenó este lunes su nuevo programa digital “Mujeres Poderosas” con una entrevista exclusiva a Yahaira Plasencia, quien habló sobre las relaciones tóxicas.

La salsera no solo recordó su pasado amoroso con Jefferson Farfán y Hernán ‘Churrito’ Hinostroza, sino también habló sobre la presión mediática que sufrió tras ser acusada de serle infiel a la ‘Foquita’.

Si bien reconoció que cometió un error, la artista aseguró que no todo lo que se habló de ella en aquel entonces fue verdad. “Me equivoqué, pero no fue así como lo mostraron”, comentó.

Tras considerar que la infidelidad es una traición, Yahaira Plasencia también fue consultada sobre si estaba dispuesta a perdonar una infidelidad y su respuesta llamó la atención de los usuarios.

“No sé la verdad sí perdonaría o no. Tendría que estar en esa posición y saber lo que uno va a decidir. (¿Te han sido infiel?) Que yo sepa no”, respondió la exintegrante de Son Tentación, descartando así que Jefferson Farfán le haya sido infiel en algún momento.