Bacilos vuelve a explorar nuevos territorios musicales con el lanzamiento de “Perderme Contigo (Salsa)”, una renovada versión de una de las canciones más representativas de su catálogo, ahora junto a Gilberto Santa Rosa, una de las figuras más influyentes de la música tropical latinoamericana.

La canción ya está disponible en plataformas digitales y llega acompañada de un videoclip oficial que muestra la química artística entre ambas propuestas musicales.

Un clásico de Bacilos con nuevos matices

Originalmente incluida en el álbum “¿Dónde Nos Quedamos?” (2018), “Perderme Contigo” fue compuesta por Jorge Villamizar y Andrés Castro. En esta nueva producción, el tema abandona parcialmente su esencia acústica para abrazar los sonidos de la salsa contemporánea.

La interpretación de Gilberto Santa Rosa aporta una nueva dimensión a la canción, combinando la sensibilidad melódica de Bacilos con la elegancia y el sello característico del intérprete puertorriqueño.

“Para nosotros, compartir esta canción con Gilberto Santa Rosa ha sido realmente maravilloso. Lo admiramos profundamente y siempre soñamos con trabajar juntos”, señalaron Jorge Villamizar y André Lopes.

Producción a cargo de Motiff

La nueva versión fue producida por Motiff, reconocido productor y compositor que ha trabajado con destacados exponentes de la música tropical.

Su participación permitió trasladar la composición hacia una propuesta salsera moderna, manteniendo la esencia emocional de la obra original mientras incorpora arreglos pensados para la pista de baile.

El resultado es una pieza que combina nostalgia, romanticismo y ritmo caribeño, acercando la canción a nuevas audiencias sin perder la identidad que la convirtió en una de las favoritas del repertorio de Bacilos.

Una colaboración entre referentes de la música latina

La unión entre Bacilos y Gilberto Santa Rosa representa el encuentro de dos generaciones y estilos que han marcado la música en español durante las últimas décadas.

Bacilos, liderado por Jorge Villamizar y André Lopes, ha construido una carrera respaldada por un Grammy y tres Latin Grammy, además de éxitos como “Caraluna”, “Mi Primer Millón” y “Tabaco y Chanel”.

Por su parte, Gilberto Santa Rosa acumula más de cuatro décadas de trayectoria artística, siete premios Grammy y Latin Grammy, así como el reconocimiento internacional como una de las máximas figuras de la salsa y el bolero.

Una apuesta por la música tropical contemporánea

Con este lanzamiento, Bacilos reafirma su interés por seguir explorando nuevas sonoridades y colaboraciones dentro del panorama latino.

“Perderme Contigo (Salsa)” se convierte así en un homenaje a la música tropical y a la capacidad de las canciones para reinventarse con el paso del tiempo, conectando distintas generaciones de oyentes a través de una misma historia.