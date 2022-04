En la última edición del programa de Magaly Medina, se presentó Néstor Villanueva y, en medio de su entrevista con la presentadora de TV, se mostró el comunicado de su expareja sentimental, la bailarina Tessy Linda.

“Hago de conocimiento público que esta es la última vez que tocaré este tema personal y no permitiré que se digan cosas falsas sobre mi persona. Que se siga mencionando mi nombre de manera equivocada en los medios. Quiero aclarar que al señor Néstor Villanueva lo conozco desde los 16 años, de joven tuve una relación con él. Se acabó el día que él estuvo con su actual esposa (ellos se conocieron al grabar un video) y fue el motivo por el cual se terminó mi relación... Yo era menor de edad y pude superar esos momentos difíciles”, se pudo leer al inicio del comunicado.

Luego se lee: “pasaron los años y siempre me lo encontré en los eventos. El se consiguió mi número y ha estado buscándome insistentemente. Ya desde diciembre tengo al señor Néstor buscándome hasta el día de hoy. Indicando que está soltero y que se terminó su relación actual... Quiero aclarar que lo tengo a este señor buscándome insistentemente desde diciembre”.

Néstor protagoniza tenso momento con Magaly: “me invitas para decirme que me fui a chupar”

Néstor Villanueva contó en el programa de Magaly Medina qué es lo que sucedió esa noche en que las cámaras de ATV lo grabaron mientras salía a beber con unas amistades.

“Yo no soy Florcita, a mí no me des explicaciones”, expresó Magaly a Néstor Villanueva en el momento que le explicaba sobre las imágenes donde se le ve tomando.

“No trato de convencerte, trato de explicarte para que la gente entienda. Si bien es cierto no lo vendiste como un ampay, pero la gente lo tomó como de otra manera”, expresó el cantante.

Magaly, fiel a su estilo, le respondió: “si tienes a tu hijo, te mandan a cuidar a tu hijo, vas a cuidar a tu hijo y no te vas a chupar a la calle”.

Néstor, furioso, le mencionó a Magaly para qué lo invita a su programa si le va a estar recriminando su salida: “si me vas a invitar para decirme a cada rato que me fui a chupar y a chupar, para qué me invitas”.