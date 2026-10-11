La banda pionera del Rock Alternativo Sullanero, “Lágrimas Negras”, conmemora el X aniversario de su Extended Play, emblema del 2016, “Averiado Sentimental”, con un concierto amenizado por cuatro bandas.

Será el próximo sábado 17 de octubre, a las siete de la noche, en Titos Chopp (Transversal Lima 459, Sullana) escenario del concierto, donde la banda “Lágrimas Negras”, reunirá a 4 proyectos de la frontera norte en una sola noche.

Estarán presentes las bandas sullaneras “El círculo que se expande”; “Santín” y “Alonzo Cortez” y desde la ciudad fronteriza de Tumbes “DSCNCDR”.

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UNA DÉCADA DESPUÉS

La banda “Lágrimas Negras” ofrece música de rock alternativo. Fue creado como proyecto escolar en el año 2002 y a partir del 2005 consolida su participación en la escena independiente de la región con influencias de punk rock y grunge.

En el año 2016 lanza su primer EP titulado “Averiado Sentimental”, con seis temas inéditos que reflejan la influencia temprana de los integrantes y que fueron compuestos incluso en los inicios de la banda.

El EP está disponible en Spotify, YouTube y Soundcloud, y cuenta con 6 videoclips: “Averiado Sentimental” (2015), “Te recuerdo mal” (2020), “Un día pensando en tí” (2020), “La culpa” (2021), Río Chira (2023) y Dale tu sencillo (2025).

Actualmente, la banda se encuentra trabajando en su primer álbum oficial con temáticas sociales. La formación actual la integran Grover (vocalista), Jerson (guitarrista), Darin (bajista) y Fidel (baterista).

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DESTACADA

“Lágrimas Negras” fusiona influencias marcadas de grunge y punk rock. Cuenta en su discografía con temas inéditos que reflejan la influencia temprana de los integrantes y que fueron compuestos incluso en los inicios de la banda.

También, ha estrenado videoclips promocionales de temas como “Te recuerdo mal” y “La culpa,” el sencillo que conquistó el Norte, posicionándose en el Top 50 del Rock Emergente 2021, evolucionando el rock, enfocando gran parte de sus letras en la madurez musical y la crítica social.