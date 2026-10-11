Banda de rock celebrará 10 años de su primera grabación "Averiado Sentimental”.
Banda de rock celebrará 10 años de su primera grabación "Averiado Sentimental”.

La banda pionera del Rock Alternativo Sullanero, “Lágrimas Negras”, conmemora el X aniversario de su Extended Play, emblema del 2016, “Averiado Sentimental”, con un amenizado por cuatro bandas.

Será el próximo sábado 17 de octubre, a las siete de la noche, en Titos Chopp (Transversal Lima 459, Sullana) escenario del concierto, donde la banda “Lágrimas Negras”, reunirá a 4 proyectos de la frontera norte en una sola noche.

Estarán presentes las bandas sullaneras “El círculo que se expande”; “Santín” y “Alonzo Cortez” y desde la ciudad fronteriza de Tumbes “DSCNCDR”.

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UNA DÉCADA DESPUÉS

La banda “Lágrimas Negras” ofrece música de rock alternativo. Fue creado como proyecto escolar en el año 2002 y a partir del 2005 consolida su participación en la escena independiente de la región con influencias de punk rock y grunge.

En el año 2016 lanza su primer EP titulado “Averiado Sentimental”, con seis temas inéditos que reflejan la influencia temprana de los integrantes y que fueron compuestos incluso en los inicios de la banda.

El EP está disponible en Spotify, YouTube y Soundcloud, y cuenta con 6 videoclips: “Averiado Sentimental” (2015), “Te recuerdo mal” (2020), “Un día pensando en tí” (2020), “La culpa” (2021), Río Chira (2023) y Dale tu sencillo (2025).

Actualmente, la banda se encuentra trabajando en su primer álbum oficial con temáticas sociales. La formación actual la integran Grover (vocalista), Jerson (guitarrista), Darin (bajista) y Fidel (baterista).

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“Lágrimas Negras” fusiona influencias marcadas de grunge y punk rock. Cuenta en su discografía con temas inéditos que reflejan la influencia temprana de los integrantes y que fueron compuestos incluso en los inicios de la banda.

También, ha estrenado videoclips promocionales de temas como “Te recuerdo mal” y “La culpa,” el sencillo que conquistó el Norte, posicionándose en el Top 50 del Rock Emergente 2021, evolucionando el rock, enfocando gran parte de sus letras en la madurez musical y la crítica social.

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