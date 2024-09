La banda de rock instrumental ‘Kinder’ se presentará este jueves 12 de septiembre en La Noche de Barranco. El concierto marca su despedida en Lima antes de embarcarse en una gira por México y Chile. El evento contará con Rod Blur como banda telonera, ofreciendo una noche cargada de música alternativa.

Kinder sigue promocionando su más reciente álbum “Desastres Naturales para Niños”, el cual han llevado a diversos escenarios en Europa. Su primera parada en la gira internacional será en México, donde tendrán el honor de abrir el show de Austin TV el 21 de septiembre. En esta serie de conciertos compartirán escenario con las bandas latinoamericanas Fin del Mundo y Sistemas Inestables, formando parte de un evento que busca destacar el talento emergente de la región.

Después, la banda viajará a Chile para participar en el prestigioso LeRockFest, un festival que se ha convertido en un referente de la música de vanguardia, con un cartel que incluye artistas innovadores dentro de la escena alternativa.

Kinder, una banda peruana formada en el 2004, fusiona el indie, el math rock y el post-rock en su música. Desde su formación, han lanzado cuatro álbumes: Kinder (2010), Archipiélago (2012), Migraciones (2016) y Desastres Naturales Para Niños (2023), además de varios sencillos desde el 2018. Su último disco, es una apuesta por la combinación entre instrumentos análogos y digitales; acompañados siempre de capas melódicas que se mantienen como guías dentro de un ‘caos’ controlado, editado por Anti Rudo Records y LeRockPsicophonique. Consolidándose como una de las bandas instrumentales más importantes de la escena peruana, Kinder ha compartido escenario con bandas internacionales como The Cure (2013), Pond (2016), Battles (2019) y Austin TV (2024) en Lima.

En el 2023, Kinder actuó en países como Francia, Países Bajos y Bélgica, destacándose en el festival Dunk!, el mayor evento internacional de post-rock celebrado en Gante (Bélgica). Allí, compartieron escenario con bandas icónicas del estilo musical como Caspian, MONO, God Is An Astronaut y And So I Watch You From Afar. En octubre de 2023, tuvieron la oportunidad de sincronizar su canción “Magnolias” en el popular juego Fortnite, lo que permitió que una nueva generación descubriera su música.

Las entradas para el concierto en Lima están disponibles en preventa a S/30 a través de Joinnus y se venderán a S/40 en la puerta del evento el día del show.

