La reconocida cantante criolla Bartola celebrará sus 70 años de vida y 55 de trayectoria artística con un espectáculo que promete ser inolvidable. El concierto, titulado Bartola 70 años… De Lujo, se realizará el miércoles 17 de septiembre a las 8:00 p.m. en el Gran Teatro Nacional. Las entradas ya se encuentran disponibles en Joinnus.

“Llegar a los 70 es tener el alma afinada por el tiempo. Es mirar hacia atrás y reconocer no solo lo recorrido, sino también a los rostros amados que me acompañaron y que me siguen sujetando”, expresó emocionada la artista, quien ha dedicado más de cinco décadas a la música y se ha convertido en una de las voces más queridas del Perú.

El espectáculo será un recorrido por los géneros que han marcado su vida: boleros, tangos, valses y más de una sorpresa que hará vibrar al público. Bartola estará acompañada en escena por 11 músicos, coros y bailarines, en una puesta de primer nivel que busca reflejar la grandeza de su legado artístico.

La cantante ha señalado que bautizó este espectáculo como 70 años… De Lujo porque, en sus palabras, “es un lujo alcanzar esta edad con energía, con el mismo brillo en los ojos y con tantos escenarios en el corazón”.

La cita marcará no solo un homenaje a su vida y carrera, sino también un agradecimiento al público que la ha acompañado generación tras generación.