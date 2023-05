Belén Estévez dio a conocer que se encuentra realizándose unos exámenes médicos para iniciar con el proceso de criopreservación, pues planea convertirse en madre más adelante.

En una reciente entrevista, la argentina reveló su fuerte deseo de formar una familia, por lo que ha optado por congelar sus óvulos. Además, indicó que su edad no es un impedimento para darle marcha a su sueño.

“Sí, claro. Es lo que más quiero. De hecho ya estoy haciéndome exámenes para congelar mis óvulos. Estaba muy asustada porque tengo 41 años y veía en televisión que la edad para congelar era de 20 a 30, pero no es así. Me explicaron que la edad influye; sin embargo, no es determinante”, expresó para Trome.

Asimismo, la ex jurado de ‘El Gran Show’ aseguró que no tendría ningún problema en convertirse en madre adoptiva, aunque por el momento tiene la posibilidad por temas económicos.

“Pero por supuesto. No sé si saben, pero yo he decidido que además de mis hijos biológicos voy a adoptar. Podría hacerlo ya mismo, pero me frena la parte económica”, señaló.

