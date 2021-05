Christian Nodal es uno de los cantantes mexicanos con mayor popularidad en la actualidad y ello se ve evidenciado en sus redes sociales. Todo lo que comparte el intérprete de “Adiós amor” resulta muy comentado y una reciente publicación generó distintas reacciones.

Se trata de una reciente interacción que tuvo el músico en Twitter, donde hizo una confesión que involucra a Belinda, su actual pareja sentimental.

“De 120 horas creo que nomás he podido dormir 18 horas. ¡Está cabrón!”, expresó el cantante en su perfil de Twitter.

Ante esta publicación de Nodal, un usuario de Twitter le dio la bienvenida “al mundo de los que no duermen” y el cantante aclaró que esta situación se debe a que él no está “durmiendo con su pareja”, y ello no le permite conciliar el sueño.

“Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir, pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad y las cosas feas que van de la mano”, reveló el artista de 22 años.

La confesión de Nodal sorprendió a sus seguidores, quienes recurrieron a la sección comentarios de la red social para referirse a la dependencia del cantante.

“Lo primero que nos dice un psicólogo es que no debemos depender de nada ni de nadie, en algún momento, como en tu caso, estaremos lejos de esa persona y es cuando volvemos a caer en todo lo malo”, respondió un tuitero.

VIDEO RECOMENDADO

Belinda devastada tras anunciar la muerte de su mascota por 13 años

Belinda devastada tras anunciar la muerte de su mascota por 13 años