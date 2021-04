Christian Nodal y Belinda siguen haciendo noticia en torno a su relación sentimental. Recientemente, la famosa pareja realizó una transmisión en vivo en Instagram, donde se juraron amor eterno.

“Juro frente a los fans que nunca vamos a terminar. Hago este juramento frente al ritual y frente a los fans que nunca, nunca vamos a terminar”, prometió Nodal a su novia.

“Yo me quiero quedar contigo para toda la vida”, añadió el cantante mexicano de 22 años.

Ante este pacto de amor público, los cibernautas que estaban conectados a la transmisión en vivo recurrieron a la sección comentarios de la red social y le consultó a la pareja sobre la posibilidad de convertirse en padres por primera vez.

Nodal no fue ajeno a la consulta de los usuarios de Instagram y reveló que sí desea ser padre de familia. Por su parte, la cantante Belinda señaló que también tiene intenciones de ser madre, pero recalcó que “todo a su tiempo” y dio prioridad a un futuro matrimonio.

“Pues sí, pero todavía no. Hay que hacer las cosas bien, a la antigua... Primero, niñas, ¿verdad que necesitamos un anillo de compromiso? Si no, ¿cómo vamos a llegar a mi casa, así [sin compromiso] con mis papás? Hay que hacer las cosas bien. No hay cosas rápido ni nada, las cosas tienen que ser con tiempo. Tenemos mucho tiempo. Somos jóvenes, tenemos mucho futuro”, explicó la intérprete de “Sapito”.

La famosa pareja formalizó su historia de amor durante su participación en el reality “La Voz” México, donde ambos eran miembros del jurado en 2020.

En dicho espacio televisivo, la pareja gritó su amor a los cuatro vientos e incluso protagonizaron un número musical del tema “De los besos que te di”.

