El exconductor de televisión Beto Ortiz lanzó una crítica contra la televisión en la actualidad y la comparó cómo era hace algunos años, cuando era un medio exigente y selectivo con quien se sentaba frente a una cámara para dirigirse a los ciudadanos.

“No se sentaba a conducir un programa cualquier estúpido. Ahora, cualquier idiota, cualquier cojudita que tiene bonitos ojos, que tiene bonito cuerpo, que tiene bonito novio, que tiene influencias, que es la amiga de, la nuera de, la conocida de, se sienta delante de una cámara de televisión y se vuelve lideresa de opinión. Es gracioso”, cuestionó el periodista en el programa ‘Magaly TV: La Firme'.

Responde a críticas por Alan García

Mediante redes sociales, muchos usuarios cuestionan a Beto Ortiz por no ser incisivo en sus comentarios contra Alan García y en esta ocasión decidió responder tal interrogante.

Según el también escritor, no logró entrevistar a García cuando era presidente porque en ese momento no ejercía el periodismo en el Perú.

“Todo el mundo me reclama que no había sido severo con Alan García. Yo no ejercí el periodismo durante el gobierno de Alan García, porque buena parte estuve en exilio y sin programa. Entonces, en todo el tiempo que García fue presidente nunca lo entrevisté, por lo tanto nunca pude ser guaripolero porque solo puedes ser de alguien que está en el poder”, aclaró.

