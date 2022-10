“Yo soy Betty, la fea”, sigue marcando generaciones pese a más de dos décadas de su estreno. Y sin duda, sus protagonistas siguen dando que hablar. De hecho, fue Marcela Posada, una de las protagonistas, reveló hace poco un hecho inédito que relaciona su vida sexual. ¿De qué se trata?

Para nadie es un secreto que “Yo soy Betty, la fea” ha logrado calar en los televidentes gracias a su genial elenco actoral. Incluso, la plataforma Netflix registró hace poco una gran pérdida de suscriptores luego de que retiraran la ficción de sus servicios streaming.

Una de las actrices que ha sabido aprovechar la fama de la telenovela es Marcela Posada, quien logró dar vida a “Sandra Patiño” en la historia de la secretaria “Beatriz Pinzón Solano” dentro de “Ecomoda”.

En tal sentido, y gracias a unas declaraciones hacia el programa “La Movida”, Posada comentó detalles de su vida personal, indicando que desde hace más de 10 años que no encuentra pareja.

“ESTO FELIZ”… ¿POR AHORA?

La también modelo ahondó que se encuentra sin pareja y con un régimen de abstinencia sexual durante más de una década. Incluso, sostuvo que no se encuentra interesada en meterse en “amores pasajeros” ni tener citas que terminen en algo esporádico. De acuerdo a su versión, se encuentra en la plenitud del amor propio.

“Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir y necesitan tener vida de pareja. Yo, Marcela Posada, no lo necesito”, agregó la también creadora de contenidos.

Sin duda, Posada se encuentra en uno de los mejores momentos luego del fin de la exitosa producción colombiana. ¿Será cierto eso de que ‘mejor sola que mal acompañada´? Pues, la actriz parece validar tal teoría. Sea como fuese, éxitos en todo, Marcelita.

SU RELACIÓN CON FERNANDO GAITÁN

A través de un Live vía Instagram, la actriz comentó la vez que estuvo de novia con el directo de Fernando Gaitán, quien fue precisamente el director de “Yo soy Betty, la fea”. Recordemos que falleció en enero del 2019.

“Era muy difícil lidiar con tanta mujer detrás de él, yo creo que él nunca se enamoró de mí. Eso finalmente terminó”, sostuvo la actriz junto a Armando Mendoza y Jorge Enrique Abello.

