La conductora de televisión Brunella Horna estará en la nueva edición de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, de este domingo 31 de octubre en América Televisión, y un avance del programa da cuenta que confundió la cebolla china con el apio.

“Esta es la tercera vez que llego a Mi mamá cocina y la tercera es la vencida, esta vez voy a ganar sí o sí. Yo solo pido paz y calma al momento de dirigirme, porque si me gritan me aturdo y me quedo paralizada. Sé que tengo la mala fama de no saber cocinar, pero en la cuarentena he aprendido, los voy a sorprender”, manifestó.

Asimismo, la también empresaria quemó los plátanos durante la preparación de la comida en el mencionado espacio televisivo.

“Se que he sido un desastre en la cocina, pero ya tengo 24 años y con el tiempo he mejorado, solo tienen que tenerme paciencia. Y si sé cocinar plátanos porque yo he vivido un tiempo en Tarapoto”, expresó.

Brunella Horna también recordó cuando no reconoció la quinua en el programa conducido por Ethel Pozo.

“Ni me hagan acordar de la quinua, porque hasta un reportaje me hicieron, me llamaron de un dominical para que hable de la quinua (risas)”, indicó.

