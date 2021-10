La conductora de televisión Janet Barboza se reencontró con su pareja, Miguel Bayona, en Estados Unidos y se sorprendió al ver la presencia de su suegra en el aeropuerto.

La presentadora de ‘América Hoy’ ocultó su celular para grabar la reacción de su novio luego de que no lo haya visto durante mucho tiempo.

“Acabo de ver creo que a su mamá ¿será verdad? no, sí. Ha venido con su mamá, no lo puedo creer ¡ahí está! Y con la Lucy, no lo puedo creer”, dijo en el material audiovisual que fue publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Miguel Bayona recibió a Janet Barboza con su fuerte abrazo mientras su familia estaba grabando el momento del tierno reencuentro.

Janet Barboza se reencuentra con su pareja en EE.UU. | Fuente: Instagram.

Unos minutos más tarde, la conductora de TV compartió las imágenes que grabó la madre de su pareja.

“Algunas fotos que nos tomó la mamá de Miguel de nuestro encuentro en el aeropuerto”, escribió Barboza.

Como se recuerda, Janet Barboza no participó en la entrevista a Melissa Paredes en la última edición de ‘América Hoy’.

