Melissa Paredes se presentó en el programa América Hoy, para responder sobre la denunciar que le entabló su expareja Rodrigo Cuba por abandono de hogar y llevarse a su hija sin su consentimiento. Cabe mencionar que la también modelo comentó que el futbolista ya tenía conocimiento sobre su supuesta relación con Anthony Aranda.

Recordemos que Melissa Paredes no solo habría estado separada de Rodrigo Cuba desde julio, como lo contó ella en la primera entrevista que dio a América Hoy, sino que el mismo deportista sabía de su romance con Anthony Aranda.

La excondcutora de TV aseguró lo sigueinte: “Él incluso me dijo, cuídate que te vayan a ampayar”, dando a entender que el Gato Cuba sabía de su nuevo romance.

“El sabe qué está pasando. Está castigando a Mía con esta bajeza”, añadió Melissa Paredes, muy afligida ante las cámaras de América TV.

null null

Rodrigo Cuba promete no deshonrar a Melissa Paredes hasta que firmen divorcio

El futbolista de la Universidad César Vallejo (UCV) Rodrigo Cuba prometió no deshonrar a su aún esposa, Melissa Paredes, hasta que ambos firmen el divorcio luego de llegar a un acuerdo mutuo.

“Te burlas en tus redes sociales de mí, y dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo. No lo he hecho y no lo haré, hasta que firmemos. Espero aún un divorcio de mutuo acuerdo, porque es lo correcto”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Me envías un correo responsabilizándome, de ser el caso, saliera un video íntimo nuestro o tuyo, yo sería el responsable”, escribió el jugador del club Universidad César Vallejo en la mencionada red social.