Tras la aparición de Melissa Paredes en el programa ‘América Hoy’ acusando a su aún esposo de maltratarla psicológicamente, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba decidió pronunciarse a través de sus redes sociales señalando que ha sido difamado por su aún esposa y su abogada.

El futbolista del club César Vallejo publicó varias pruebas como conversaciones de WhatsApp y la propuesta de convenio que le envió Melissa Paredes para demostrar que las declaraciones que dio la exconductora esta mañana en ‘América Hoy’ no son ciertas.

“Te burlas en tus redes sociales de mí y dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo. No lo he hecho y no lo haré hasta que firmemos, espero aún, un divorcio de mutuo acuerdo; porque es lo correcto”, se lee en el extenso comunicado que publicó el ‘Gato’ Cuba.

“El día de hoy vuelves a mentir y presentar ‘pruebas’ que yo sabía que te irías con mi hija. Nunca me has dicho ‘me voy el día 28 de octubre y voy a vivir en esta dirección’”, agregó junto a unos chats de WhatsApp que demuestran cronológicamente lo relatado por el futbolista.

Rodrigo Cuba muestra pruebas que dejan mal a Melissa Paredes en su cuenta de Instagram. (Fuente: Instagram @gatocuba16)

Asimismo, el futbolista publicó la conversación que mantuvo con la abogada de Melissa Paredes, quien en ningún momento le precisa la ubicación de su hija e incluso le dice que se encuentra en una casa cuando en realidad se trataba de un edificio.

Finalmente, Rodrigo Cuba negó que quiera separar a su hija de Melissa Paredes, pero sí pide la tenencia compartida de la menor.

“Yo soy un buen padre, yo tengo los mismos derechos y obligaciones que tú. Quiero conciliar sí, pero una tenencia compartida, porque soy un buen padre y tengo tanto derecho como tú de participar en su vida. Porque yo solo priorizo a mi hija, porque yo solo quiero su bienestar y mi conducta solo lo demuestra”, sentenció en una de las cláusulas de su comunicado.

