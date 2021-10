Luego de sus declaraciones de Melissa Paredes en América Hoy, Jorge Cuba, el hermano de Gato Cuba, dejó un reflexivo mensaje de su cuenta de Instagram, señalando “que no nos cuesta nada pedir perdón”.

“Te cuesta 0$ decir: gracias, perdón y por favor”, fue el misterioso mensaje que posteó Jorge Alonso Cuba en la red social.

Melissa Paredes “lanza bandera blanca” tras polémica con su aún esposo Gato Cuba

A través de su cuenta de Instagram, Melissa Paredes se muestra tranquila y disfrutando momento de calidad con su hija. Algo que no pasó desapercibido fue que la también modelo compartió una historia con el emoji de bandera blanca que es un símbolo internacional usado normalmente en periodo de conflicto par dar a conocer: rendición, solicitud de parlamentar con el enemigo, alto el fuego o cese de las hostilidades.

Janet Barboza confiesa que su momento más duro en “América Hoy” fue entrevistar a Melissa Paredes

En la reciente emisión de “El Reventonazo de la Chola”, Janet Barboza reveló que el momento más difícil que le tocó pasar en el programa “América Hoy” fue entrevistar a una de sus compañeras, en clara alusión a Melissa Paredes.

“Uy, el momento que más me ha costado, fue tener que entrevistar a una de mis compañeras. Sin duda ha sido muy difícil por la situación. Porque no era un programa normal, no era un programa más. Era un programa que venía de algo, que ella fue la protagonista sin quererlo y tener que cuestionar a tu compañera”, manifestó.

