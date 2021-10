El conductor de televisión Rodrigo González, popularmente conocido como ‘Peluchín’, cuestionó el audio difundido por Melissa Paredes, en que se le escucha a su aún esposo, el futbolista Rodrigo Cuba, pedirle que pague la luz del departamento en donde vivían juntos con su hija.

“Resulta que tenían una bombaza, una material revelador: el recibo de la luz. Si tu marido te cobra el Netflix, denúncialo por maltrato”, dijo en el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, ‘Peluchín’ comentó sobre la ausencia de la presentadora Janet Barboza en la entrevista a Melissa Paredes, en la edición de ‘América Hoy’.

“Le dijeron a la Retoquitos chau el 29, no va más y adivinen a quién llevaron. Celebrando el día de las Brujas llevaron a Mariella Zanetti, subrealista (...) La Ethel no se disfrazó para que no le hagan memes y la abogada de Melissa bien regia, había acabado de ir a la peluquería, ella quería robarse el show. Le ponía unas caras a la Melissa como queriendo que se calle”, manifestó en Willax TV.

Melissa Paredes pide que Rodrigo Cuba visite a su hija cuando está en concentración

La conductora de televisión Melissa Paredes pidió, mediante una propuesta de convenio, que el futbolista Rodrigo Cuba visite a su hija los fines de semanas, cuando él está en plena concentración o disputando partidos con su club Universidad César Vallejo (UCV).

“Tu propuesta pretende que vea a mi hija en tu casa de lunes a jueves de 4:00 a 7:00, sin externarla hasta los 10 años, y, además, las visitas serán con una nana. ¿Alguna vez yo he fallado a mi hija? ¿Por qué debo merecer esto? Porque usando tus palabras castigar a nuestra hija así”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

“Pretendes que los fines de semana nuestra hija pernocte conmigo y tú sabes que los fines de semana concentro en un hotel designado por el club y regreso los domingos en la noche. Entonces, ¿cuándo podemos convivir Mía y yo?”, agregó.

