En la última edición de América Hoy, Brunella Horna respondió a Ana Paula Consorte, quien le había sugerido que hablara con su esposo, Richard Acuña, para que dejara de decir “tonterías y pavadas” sobre la polémica entre Paolo Guerrero y la UCV.

“Mañana te respondo cada detalle que me has escrito Ana Paula. No sé si tienes algo en contra mía, no sé. Te aconsejo que le digas a tu marido, esposo, conviviente, como le quieran decir, que pague la multa y se van felices de la vida al equipo que ustedes quieran. Chau, chau” , expresó Brunella Horna.

Este es el mensaje de Ana Paula Consorte a Bruenlla Horna

¿Qué sucedió con Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero vuelve a los titulares por su supuesta intención de rescindir el contrato con su club Universidad César Vallejo, esto luego de apenas tres meses en el equipo de Richard Acuña. Todo comenzó el sábado 13 de julio, cuando el Depredador se negó a jugar ante Alianza Lima.

“(¿Perdieron porque no quiso jugar?) Para mi sí, el entrenador dejó todo el equipo y se fue a ver qué pasaba con Paolo Guerrero porque nunca se ha visto así al Chicho Salas. Fue una humillación pública, cuándo se ha visto esto antes”, contó Brunella Horna.