Bruno Agostini se pronunció luego de que Melisa Paredes lo llamara “cobarde” tras culparla por haber hecho público un presunto trío con Andrea San Martín.

La actriz lo instó a enseñar las pruebas que demuestren todo lo que afirmó sobre este supuesto encuentro.

“ Sería feo que salga con mensajes que gracias a Dios Fabio los tiene todos guardados ”, manifestó Bruno en “La Noche Habla”.

Asimismo, el español afirmó que la misma Melissa ratificó sus declaraciones al no negarlas.

“ Fabio tiene todo guardado pero no voy a sacar nada, no quiero hacerla más larga ”, agregó.

Además, Bruno citó las palabras de la exesposa del “Gato” Cuba al decir que “hay que perdonar” y expresó que él la perdona a ella por iniciar todo el escándalo.

“ Yo la perdono a ella por ella ser la causante de todo este conflicto al ella muy inmadura, hacerse enemiga de Andrea San Martín. Sabes que metiste la pata, fuiste enemiga de Andrea, fuiste muy inmadura comentándoselo a la gente, ella fue la que abrió el abanico. Si durante tres años no lo quise contar, es porque no me conviene, pero si ella lanza la piedra y se armó todo el despelote y yo durante todos estos años, desde el 2016, he estado callado aguantando una mentira, yo simplemente salí a contar la verdad, pero Melissa Paredes fue la que inició el chisme”, sostuvo.

Posteriormente, Agostini minimiza los comentarios de Paredes y reiteró que nunca le faltó el respeto.

“Me da igual que diga todas las palabras que quiera sobre mí, yo a ella no le he faltado el respeto, nunca la he llamado, yo educadamente solo confirmé lo que ella le contó a todo el mundo, lo estoy confirmando como protagonista después de 9 o 10 años”, finalizó.