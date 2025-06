Tras las confesiones de Pablo Heredia en “El Valor de la Verdad”, donde afirmó que tuvo un romance clandestino con Milett Figueroa, Bruno Agostini reveló que mantuvo un amorío similar con la novia de Marcelo Tinelli en el año 2015.

“ Este mensaje va para Pablo. Yo la estuve viendo durante un año, desde el ampay ese. Así que si tú estuviste un tiempo (con ella), somos hermanos ”, declaró el español para “Magaly TV: La Firme”.

De acuerdo con Bruno, nunca quiso que lo ampayen con la modelo, pues en ese entonces era soltero y es posible que haya estado hablando con varias chicas a la vez.

“Ninguno de los dos quería que salga a la luz, cuando salió eso fue un día que discutí con Yenko y le dije que era un mal día para vernos porque había cámaras y fue cuando nos vieron”, comentó.

Según Agostini, no quiso un escándalo pero se defendió cuando el hermano de Milett arremetió contra él por televisión.

“Cuando ella me negó, yo no me molesté. Estaba bien que lo hiciera. Yo salté en TV cuando Helmut dio entender que yo me quería colgar de ella y le dije que saldría a contar la verdad”, concluyó.

En su participación en “El Valor de la Verdad”, Pablo Heredia confesó que mantuvo una relación clandestina con Milett Figueroa. El argentino aseguró que ambos eran amigos con beneficios.

No obstante, admitió que se separó de ella luego de ver el ampay con Bruno Agostini en octubre del 2015.

“Pasó esta noticia y para mí fue un poco una alerta, ella no tenía que serme fiel (...) Me agarró miedo, me dio la sensación de que tal vez no estoy siendo valorado como quisiera o tal vez no soy suficiente”, reveló.