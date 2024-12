Bruno Pinasco llegó a los 50 años, y en un video de agradecimiento a sus seguidores por los saludos recibidos, también les hizo un inusual pedido que dejó sorprendidos a muchos de ellos.

“Yo les quiero pedir, ahora que inicio esta nueva etapa, un poco dejar de lado ese chiste, ese meme. Quiero pedirles, por favor, como regalo especial, que me dejen hacerme grande, que me dejen que mi cabeza se llene de canas, se ponga blanca, tal vez subir un poco de peso. De repente reírme y tener unas hermosas patas de gallo”, señaló

CONFESIONES

El conductor de “Cinescape”, tomando un tono serio en su discurso, admitió que el que sus fans piensen nunca va a envejecer es una gran responsabilidad para él.

“Estoy en una etapa de mi vida que no deseo seguir cargando esa mochila de la ilusión que no existe, a todos nos pasa el tiempo. Todos tenemos distintas condiciones físicas, la gente se sorprende de la cantidad de calendarios que tengo, pero creo que no es saludable seguir forzando una idea de esta ilusión de la supuesta no vejez. Les pido dejar atrás esos comentarios o memes que sé que lo hacen con mucho cariño, pero quiero entrar a una etapa de mi vida donde quiero ser un viejito cool”, indicó fiel a su estilo.

Pinasco, eso sí, reafirmó que aunque desea que los años le lleguen como cualquier ser humano, no cambiará en su forma de ser y en la actitud que tiene frente a la vida, a nivel personal y profesional. Aseguró que seguirá con los viajes y las buenas entrevistas que siempre ha regalado a su público en su programa de televisión . “El estilo se va a mantener y el entusiasmo nunca va a desaparecer, eso sí, se los prometo”, dijo.

