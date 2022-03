Bryan Arámbulo se presentó en JB en ATV para participar de una divertida secuencia. Además, el cantante se pronunció sobre el video donde se le ve con una excesiva seguridad, pese a que no había nadie alrededor de él.

“A mí no me cuida ni el perro que tengo (risas). No, para nada (se le han subido los humos)”, comenzó a contar el cantante.

Luego continuó con: “los promotores que nos contratan siempre ponen su gente de seguridad... Ellos dicen ‘jalen al artista y llévenlo directamente al escenario’. Varias veces me he molestado porque les digo que me dejen caminar tranquilo. No es mi seguridad, es la que pone los empresarios en sus eventos, nosotros somos una familia musical muy humilde”.

Bryan Arámbulo sobre sus ‘retoquitos’: “Me siento contento con los cambios que me he hecho”

Tras su gran éxito en los escenarios y cerrar el 2021 coronado en varias encuestas musicales de conocidas radios como Mejor Voz Masculina y Mejor Solista, Bryan Arámbulo se muestra agradecido con todos sus seguidores y promete que este 2022 viene cargado de más proyectos para sorprender a su público. Además, responde a los críticos que han opinado sobre su reciente cirugía plástica.

“Me siento super feliz, me siento contento con los cambios que me he hecho, no tiene nada de malo hacerse unos cambios quien quiera verse bien, si es por estética y porque le gusta que lo haga”, expresó.

Luego continuó con: “al contrario, estoy muy agradecido con la doctora que me ha hecho este cambio porque yo lo quería y es como yo se lo pedí. Y bueno, por las críticas que puedo decir, me gusta verme bien, quiero verme bien”