El cantante Bryan Arámbulo visitó el set de “JB en ATV” y fue consultado sobre el video viral que protagonizó, donde se luce con exceso de miembros de seguridad, pese a que nadie lo seguía.

“Últimamente se te está preguntando porque se te ha visto con mucha seguridad, hay un video. Mira pues la cantidad, cuánta seguridad Bryan. ¿Es parte del show o se te ha subido los humos?”, interrogó el cómico JB.

Arámbula explicó que él no pidió guardaespaldas, sino fue orden de los mismos empresarios. “A mí no me cuida ni el perro que tengo (risas). No, para nada (se le han subido los humor)”, aclaró.

Además, reiteró que, pese al éxito de su agrupación musical, él sigue siendo humilde. “Los promotores que nos contratan siempre ponen su gente de seguridad... Ellos dicen ‘jalen al artista y llévenlo directamente al escenario’. Varias veces me he molestado porque les digo que me dejen caminar tranquilo. No es mi seguridad, es la que pone los empresarios en sus eventos, nosotros somos una familia musical muy humilde”, enfatizó.

El intérprete de ‘Juro que te amo’ confesó que ha pasado malos ratos en algunos eventos debido a los seguidores. “No les voy a mentir, hubo eventos en los que me han metido la mano por todos lados. Me ha pasado que me han empujado y hasta arañado, pero es parte de (ser famoso)”, sentenció.

Bryan Arámbulo defiende su excesiva seguridad, pese a que nadie lo seguía: “Soy humilde”

VIDEO RECOMENDADO