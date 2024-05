Durante una reciente entrevista en el programa Amor y Fuego, Bryan Torres dejó asombrados a Rodrigo González y Gigi Mitre al revelar aspectos desconocidos de su pasado laboral.

El salsero confesó que, antes de alcanzar la fama en la música, se desempeñó como videorreportero en Latina

“Yo era videorreportero en Latina. A veces hacía cámara, otras reporteaba. Una vez, hubo fiesta en el canal y, como siempre los he admirado, les pedí foto e incluso tengo un video de ustedes mandándole un saludo a mi hija mayor, que iba a cumplir, en ese entonces, un año”, contó en un inicio Bryan Torres.

Torres también comentó que era parte de ‘90 matinal’ y ‘90 mediodía’. “yo llevaba mi cámara y entrevistaba”, agregó, a lo que Gigi acotó entre risas: “estaba en el área seria del canal, a las justas habla y estaba en el noticiero”.

Samahara Lobatón destruye a Bryan Torres: “Tuve que embarazarme para darme cuenta que ahí no era”

Samahara Lobatón mandó un fuerte mensaje para su expareja y padre de su actual bebé en espera, Bryan Torres. Pese a que ambos no están en una relación, la hija de Melissa Klug usó sus redes sociales para expresar su sentir.

“Tuve que quedar embarazada para darme cuenta que ahí no era”, fue el reflexivo mensaje que publicó la influencer en sus historias de Instagram. Actualmente, Samahara Lobatón Klug se encuentra en los Estados Unidos.

Por su parte, el salsero dejó en claro que la relación de padres continuará de manera saludable y estará pendiente de su próximo bebé.

También dijo que el bebé que espera Lobatón fue planeado. “Reconozco y creo que no (la relación no pasaba por un buen momento), pero igual lo del bebé sí fue planeado. Vamos a ser papás y hacer las cosas bien, pero lamentablemente no se pudo”, comentó.

Te puede interesar