Los integrantes de BTS emocionaron a sus fans peruanas durante su primer concierto en el Estadio San Marcos, al dirigirse al público en español y expresar su entusiasmo por reencontrarse con sus seguidores en Lima.

El grupo surcoreano inició su presentación a las 8 p. m. ante miles de fanáticas que llegaron desde temprano al recinto. Así, Jung Kook, Jimin, Jin, j-hope y V protagonizaron varios de los momentos más celebrados de la noche, que fueron respondidos con gritos, aplausos y cánticos por parte de las asistentes.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook aparecieron sobre el escenario y recorrieron la extensa pasarela instalada, provocando una ovación entre las asistentes. BTS abrió el espectáculo con “Hooligan”, canción incluida en su álbum “ARIRANG”, dando inicio al repertorio preparado para su primera presentación en Lima.

Jung Kook fue uno de los primeros integrantes en dirigirse al público en español. “Buenas noches Lima, es nuestra primera vez en Lima, queremos que esta noche sea especial”, expresó el cantante, provocando una nueva ola de gritos en el Estadio San Marcos. Jimin también habló en español y destacó la espera de las fanáticas peruanas: “Lima, nos demoramos mucho para venir, así que haremos un show increíble”.

En tanto, Jin interactuó con las asistentes al preguntar: “Yo estoy listo, el ambiente está listo, BTS está listo. ¿ARMY está listo?”. La respuesta fue inmediata, con gritos y aplausos desde las tribunas y el campo. Mientras tanto, j-hope manifestó: “Esta noche confío en ustedes”, frase que también fue celebrada por las seguidoras.

Otro de los momentos que generó mayor reacción fue protagonizado por V, quien utilizó una expresión peruana para saludar al público. “Hola, causas, yo soy V. Ustedes llenaron este estadio gigante. ¿Están listos para una noche loca?”, manifestó desde el escenario.

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