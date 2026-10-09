Tras el anuncio del show de drones organizado como homenaje a BTS, la Municipalidad de Barranco informó este jueves por la tarde que el evento no cuenta con el permiso municipal correspondiente.

El espectáculo había sido programado para las 8:00 p.m. en la Costa Verde y fue difundido por los seguidores de la banda surcoreana como una de las actividades preparadas para conmemorar su llegada al Perú.

De acuerdo con la comuna, Fanista Flit Perú, empresa responsable del espectáculo, “no ha presentado ninguna solicitud ni documento ante la municipalidad para solicitar autorización para su realización”.

La iniciativa fue difundida por ARMY, nombre que identifica al fandom de BTS, como un homenaje a la agrupación surcoreana. El espectáculo podría apreciarse desde lugares como el Puente de la Paz y el Parque Bicentenario, ubicados entre Barranco y Miraflores. Según la promoción de los organizadores, se trataría del primer show de drones dedicado al grupo en Latinoamérica.

La Municipalidad de Barranco también precisó que el Barranco Tennis Club (BTC), recinto desde el cual se realizaría el despegue de los drones, permanece clausurado por no contar con un Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) vigente.

La comuna advirtió que, debido a esta situación, el recinto no está autorizado para realizar actividades que congreguen público ni para poner sus instalaciones a disposición de sobrevuelos relacionados con un evento.

“Lamentamos que los organizadores hayan considerado este establecimiento sin verificar previamente su situación y las autorizaciones correspondientes”, indicó el municipio.

Frente a la posible concentración de personas en las inmediaciones del club, el Parque 14 de Enero, el Puente de la Paz y otros puntos, la municipalidad señaló que mantenía coordinaciones con la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los vecinos y visitantes.