Milett Figueroa confirmó que su relación con Marcelo Tinelli llegó a su fin, pese al reciente acercamiento entre ambos durante la visita del conductor argentino a Lima. La actriz aseguró que actualmente se encuentra soltera y contó cómo afronta esta nueva etapa.

En diálogo con ‘Arriba mi gente’, la modelo habló sobre la importancia que tuvo su relación con el presentador argentino y reveló cuánto llegó a apostar por ese romance. La actriz incluso dejó temporalmente varios aspectos de su vida en Perú para mudarse a otro país.

La actriz señaló que tomó esa decisión porque consideraba que su relación con Marcelo Tinelli iba en serio. Según explicó, estaba convencida de que aquel vínculo merecía un compromiso significativo, por lo que optó por realizar importantes cambios en su vida personal.

“ Fue un vínculo que yo respeté muchísimo desde el día 1 y arriesgué muchísimo también al mudarme a otro país y todo para poder vivir ese romance como tiene que ser, ¿no? Fue un romance muy serio para mí ”, declaró Milett.

Pese al acercamiento que tuvieron durante la reciente visita de Marcelo Tinelli a Lima, Milett Figueroa confirmó que ambos no retomaron su relación. La modelo señaló que cada uno continúa con su vida y prefirió no referirse a la actual situación sentimental de su expareja.

“ No funcionaron las cosas, así que ahora estamos muy bien. Estamos solos, pero estamos muy bien. Bueno, yo estoy sola, no sé él. No puedo hablar por otra persona ”, añadió.

La actriz también señaló que optó por hacer pública su situación sentimental para evitar nuevas especulaciones sobre el vínculo que mantiene con el conductor argentino. La modelo consideró necesario aclarar cómo están las cosas entre ambos y hablar con sinceridad ante el público.

“ No dije nunca relación abierta, nunca dije que no le pusimos títulos, simplemente dije que estábamos muy bien y que estábamos conversando y todo muy bien, pero cuando se tiene que decir las cosas como son se dicen para que el público sepa cómo están las cosas ”, sostuvo.