Hace unos días, Carol Reali y Rafael Cardozo coincidieron en un evento, según un informe de ‘América Hoy’. Aunque ambos estuvieron cerca, no cruzaron palabras.

La reportera del magazine le preguntó a ‘Cachaza’ sobre su expareja: “ No pasa nada, yo deseo la felicidad para todos, para él también (Rafael), si me lo cruzo lo saludo como por educación y todo bien no pasa nada ”.

Luego, la comunicadora le consultó si le gustaría que el chico reality encuentre el amor.

“ Ojalá que sí, de verdad que a todos, es lindo poder vivir eso, sentir eso y yo le deseo que encuentre el amor de todas maneras ”, manifestó.

La nota de Cachaza

Tras varios días del evento, el programa de Ethel Pozo le consultó a Rafael Cardozo sobre las declaraciones de su exnovia.

“Disculpa, ya no hablo de mi pasado, solo lo del presente ahorita que estoy viviendo”, respondió Cardozo.

Sin embargo, luego se animó a declarar tras los buenos deseos de ‘Cachaza’: “ Sin duda no solo yo, cualquier persona merece encontrar el amor, así como ella encontró también ”.

