Rafael Cardozo fue consultado por la relación de su exnovia Cachaza y André Bankoff. No obstante, el chico reality considera que no le ve futuro a esa relación, pues la distancia los separará.

“ No creo que una relación de lejos funcione. Yo tenía una relación de lejos, que yo esté en Perú y mi pareja en Estados Unidos, no va a funcionar. Una relación es compartir todo juntos, no puede dejar enfriar eso, hacer lo que parejas hacen ”, sostuvo.

En declaraciones para ‘América Hoy’, el brasileño dijo que la relación de pareja es para pasar tiempo juntos.

“ No funciona para nadie un amor de lejos, yo creo que te da la libertad de conocer a alguien o de sentirte sola. No conozco una relación que ha funcionado de lejos. Una relación es poder despertar juntos, salir a cenar y si no hay eso, no hay relación”, añadió.