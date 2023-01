Camilo y Evaluna Montaner son considerados una de las parejas más sólidas en el medio artístico debido a los ocho años de relación sentimental, y fruto de ese gran amor, en el 2022 nació su hija Índigo. Sin embargo, un programa de televisión de la cadena Telemundo, informó que los artistas no estarían pasando por un buen momento en su relación a causa de un desacuerdo respecto a su menor hija.

Según lo que detalló el programa ‘Al rojo vivo’, la pareja estaría atravesando un momento complicado por presuntamente no llegar a un acuerdo sobre el género ‘neutro’ que desean para la pequeña.

Aunque solo son rumores, hace unos días la hija de Ricardo Montaner compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, abrazada con Camilo.

“Este año (2022) definitivamente será uno que recordaré para siempre. Todo lo que fue no cabe en un solo post. Dios me dio el privilegio de ser la mamá de Índigo. Parí en casa como lo soñé sin anestesia y con Camilo y mi familia respirando y viviendo cada contracción conmigo. Después de parir me enojé con mi cuerpo por verse tan diferente. Hasta que lo volví a amar y le agradezco por todo lo que es capaz de hacer”, se lee en las primeras líneas de la publicación.

“Me volví más y más loca por mi esposo. Esperando empezar el 2023 con retos nuevos, más viajes, más descanso, más conciertos, más familia, más recetas, más carcajadas, más Dios en mi vida, y más amor de Él para compartir con todos. Feliz año, familia linda. Prometo que estoy presente siempre. Los amo”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR