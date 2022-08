La recordada actriz y presentadora de TV Camucha Negrete arremete contra Magaly Medina, ya que la popular Urraca criticó el físico de Gisela Valcárcel.

“Esa señora (Valcárcel) está regia para la edad que tiene. Es una mujer que debe tener 58 o 59 años, pero está regia. No nos fijemos en eso (físico), sino en lo que está haciendo y tratando de dar al público. ¿Por qué la escarban? No sé por qué el afán de molestar. Hay que ver y resaltar lo que está dando al público. Eso es lo importante, la distracción que da al público, así que apoyemos y no seamos tan envidiosos”, expresó Camudra para Trome.

Cabe mencionar que Camucha aseguró que no ve el programa de Magaly Medina, ya que ve poca televisión nacional por recomendación de su médico.

“Veo muy poco la televisión nacional, veo los programas contados, porque no deseo saber nada de lo que está pasando. Mi médico me prohibió ver noticias, no veo cosas negativas. ¿Para qué? Después voy a dormir con algo que me está afectando o doliendo porque eso (noticias) te quedan en la memoria. Ya es suficiente con lo que estamos viviendo o pasando para seguir cargándonos más”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR