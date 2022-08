El bailarín Edson Dávila se quebró al contestar la sensible pregunta de Belén Estévez durante su programa de Youtube, “Pa’ qué más”. La también bailarina le consultó al co-conductor de “América Hoy” si podía hacerle un pregunta “profunda”.

La argentina le cuestionó al popular “Giselo” si le gustaría convertirse en padre. “¿Te gustaría tener hijos? Para conocerte porque siempre conocemos el lado divertido y cómico de Edson”, expresó.

El también co-animador de Gisela Valcárcel en “La Gran Estrella” respondió que aunque le gustaría, no es tan fácil. “Sí, pero es un poco complicado, ya la gente me entenderá en sus casas, pero sí me gustaría ser papá definitivamente”, señaló.

“Es algo que se podría lograr, si bien es cierto... no me pongan música triste. Ahorita me gustaría tener, se me va el tren, quisiera salir y correr con mi hijo, si bien es cierto soy un chico deportista, pero los años no pasan en vano. Yo quiero recoger a mi hijo en la escuela”, agregó.

“La Gran Estrella”: Giselo desató la risa de todos tras cantarle “Mi Bebito Fiu Fiu” a Sergio George

Este sábado 6 de agosto se llevó a cabo el debut del programa “La Gran Estrella”, conducido por Gisela Valcárcel, a través de América Televisión. El programa estuvo cargado de momentos anecdóticos, por ejemplo, cuando Edson Dávila subió al escenario para dedicar el tema “Mi Bebito Fiu Fiu” a Sergio George.

Y es que el conductor de “América Hoy” apareció sobre el escenario del nuevo programa de Gisela Valcárcel para demostrar su talento e intentar convencer al jurado con su voz. Durante su intervención, el popular ‘Giselo’ se dirigó al galardonado productor musical y le dedicó el tema de Tito Silva.

“Yo le agradezco toda la oportunidad, pero mi lugar es este, en ‘La Gran Estrella’ porque en ‘América Hoy’ no me alcanza... Tengo una cancioncita, chiquita, para que me escuche ‘Serg’”, dijo Édson antes de cantar.