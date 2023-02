El actor peruano Carlos Alcántara desmintió haber criticado al programa reality “Esto Es Guerra”. Por el contrario, aseguró que le hubiese gustado participar en su juventud.

Cabe mencionar que el director de la película “¡Asu Mare! Los amigos” había brindado una entrevista donde se refería negativamente a la televisión. Sin embargo, él asegura que fue malentendido.

En “Mande Quien Mande”, la presentadora María Pía Copello le cuestionó si era cierto su aversión contra el popular reality de competencia.

“En ‘Esto Es Guerra’ tengo a mis amigos, están Johanna San Miguel y Renzo Schuller que son mis amigos. Tengo un cariño especial por varios chicos y chicas de ahí. Me hubiera encantado concursar cuando era joven porque soy súper competitivo”, expresó Alcántara.

Asimismo, negó haber hablado mal del reality, el actor señaló que se refirió a la televisión en general. “En la nota yo hablo de que la televisión es tóxica en el sentido que tú cuando estás en televisión hay algo, un bicho, una adrenalina que te hace sentir que te pongas más fuerte y más fuerte en todo”, indicó.

Carlos Alcántara sobre participación de influencers en películas peruanas: “no lo inventé yo, eso está hace años”

“Eso no lo inventó yo, eso está hace años, desde que empieza el tema de las redes (...) antes de Josi, hemos invitado a varios y en otras producciones en otros países también, no es nada nuevo”, contó el popular Cachín.

Luego continuó con: “A Josi lo vengo a conocer en República Dominicana, cuando filmaba una película y yo ya había visto cosas de él, yo no sabía quién era. Luego me enteré lo famoso que es y me quedé pensando y le dije si quería participar en la película que iba a dirigir y él encantado (...) hay que tenerlo, aprovechando los 25 millones de seguidores”, agregó.

