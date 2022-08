MIRA ESTO: Carlos Álvarez denuncia que lo amenazan de muerte y pide garantías para su vida

¿En tu larga carrera has vivido episodios que incluyen amenazas de muerte?

Creo que es el peor de todos, eso sí que podría decirlo, nunca había pasado esto a mis 39 años de carrera y te hago recordar que con la parodia de ‘choledo’ en el Melody, me llegaron amenazas en beeper de aquella época. Con otras parodias me mandaban cartas notariales, advertencias de posibles juicios, pero esto último ha sido una cosa alucinante; que cuatro ministros te ataquen por un personaje, incluida la ministra de la Mujer, fue el colmo.

En otras circunstancias el imitado era el que se molestaba, pero esta vez casi todo un gabinete...

Claro, que hasta un primer ministro se haya pronunciado, me parece el colmo, por eso, nosotros le respondimos que cuando habla de falta de respeto, discriminación y racismo, para mí era una falta de respeto, discriminación y racismo que los niños en Morro, un colegio en Lambayeque, estén orinando en un balde dentro del aula. Cuando se trata de la esposa del jefe que les pone el fajín y los mantiene de ministros, allí sí la defienden, y otros temas como lo de las niñas violadas, no.

Coincide en tu exitosa historia artística que muchos políticos a los que imitabas hayan caído en las garras de la corrupción.

Y en unos se ha comprobado la corrupción y en otros no, pero les recuerdo a quienes hoy están siendo investigados que no soy quien realiza las denuncias, ni se encarga de las pericias. Tampoco estoy metido en lobbys ni en las licitaciones con dinero del Estado, a mí me atacan como si yo fuera parte de eso. Nosotros como artistas solamente parodiamos la noticia y los personajes de actualidad, ahora como ciudadano es otra cosa, tengo una opinión y estoy indignado con lo que está pasando en el país.

¿Alguna vez imaginaste que por hacer tu trabajo iba a peligrar tu vida?

Es la primera vez que es así tan frontal, yo lamento que también se hayan metido contra los miembros de mi familia que no tienen nada que ver con el mundo artístico. En todo caso, aquí el artista soy yo, si quieren que se metan conmigo, no con los familiares que me parece un acto cobarde y miserable.

Imagínate lo peligroso que sería que luego de criticar el trabajo de un artista se llegue a una censura como la hay en Venezuela, Cuba o Nicaragua.

Lo que tenemos ahora es una llamada de alerta importante, recuerda lo que hizo Hugo Chávez, cerró Radio Caracas Televisión, un canal que le era crítico y el número uno en Venezuela. A eso estamos yendo poco a poco y quiero usar la alegoría de la rana que la ponen en una olla con agua fría pero con el caldero encendido. La rana no se da cuenta que se esta calentando y va a morir sancochada, acuérdate de eso, eso está pasando en el país; el pueblo ahorita se encuentra en la situación de la rana. Ahora han denunciado a un programa periodístico ¿Y qué más sigue?

El humor político causa mucho escozor en quienes se ven imitados porque llega con su crítica al pueblo...

Lo que pasa es que con el humor político, hablo de mi caso, se llega a las grandes mayorías, mucha gente me dice: ‘oye, Carlos, yo no sigo los programas dominicales pero veo una parodia tuya y me entero de todo’. Los malos políticos asumen la crítica social que se ejerce en el sketch cómico, que es irreverente y contestataria, como muy peligrosa para ellos, para el poder.

¿Te sientes protegido tras tus denuncias?

En la prefectura se me recibió muy bien, como a cualquier ciudadano, pero también he ido a la comisaría de San Isidro donde he hecho la denuncia por amenazas de muerte. Estoy tomando las medidas de seguridad con mi equipo, y bueno, a cuidarse. Solo les digo a quienes están detrás de esto que voy a seguir con mi trabajo, ellos creen que por las amenazas me voy a callar y eso nunca.

CARLOS ÁLVAREZ

Imitador. Con más de 30 años de carrera en el terreno del humor, el artista sigue presentando sus imitaciones a los personajes de la política a través de “La vacuna del humor, que se transmite todos los sábados a las 10:20 p.m por Willax TV.