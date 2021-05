El cantante Carlos Barraza se encuentra nuevamente en un litigio judicial con la madre de su segunda hija, Vanessa López. Esta vez, el salsero ha pedido la reducción en un 60% de la pensión de alimentos que pasa para su pequeña hija de poco más de un año.

Según los documentos que mostró el programa de Magaly Medina, el popular ‘Tomate’ Barraza alega que su pedido para reducir la pensión de su hija se debe a que la menor es ‘influencer’ y puede recibir canje de diferentes marcas.

“Es correcto mencionar que recibe hoy en día de diferentes marcas y empresas diversos artículos que cubren gran parte de lo que la menor necesita, desde ropa, accesorios y más, para así mejorar su excelente calidad de vida que tiene”, se lee en la solicitud que presentó el salsero.

El salsero ha pedido la reducción en un 60% de la pensión de alimentos que pasa para su pequeña hija. (Foto: Captura ATV)

Asimismo, Carlos Barraza asegura que recurrió a esta solicitud, pues no tiene para darle más a su hija ya que se hace cargo de su hija mayor y de su madre que es una persona jubilada.

“No tiene absolutamente nada que ver. No es que no quiera, es que no puedo. (...) El juez tiene que decir ‘cuánto es lo que usted gana y a partir de eso cuánto puede darle’. Si el juez está de acuerdo, bacán”, alegó el también locutor radial.

Vanessa López responde a demanda

Por su parte, la exesposa de Carlos Barraza, Vanessa López, asegura que el salsero intenta hacerse pasar por alguien que no tiene dinero, cuando en realidad tiene varios bienes como los cuatro autos de diferentes modelos y el departamento que alquila en la esquina de su casa. También menciona que muestra en redes sociales sus trabajos con varias empresas.

“Todo eso lo ha puesto a nombre de la mamá para este tipo de cosas me imagino, todo está fríamente calculado”, comentó Vanessa López ante las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’.

Vanessa López responde a nueva demanda entablada por su expareja Carlos Barraza. (Foto: Captura ATV)

Además, señaló que lo que su hija recibe como canje son solo algunos de los productos que necesita, pero que no recibe ningún dinero por esas menciones.

“De estas cosas no va a vivir la bebé. Hay cosas mucho más importantes que la ropa, como la alimentación, que tenga un techo dónde vivir, porque imagínate con mil soles cómo pagaría este departamento que pagó dos mil”, acotó la expareja de ‘Tomate’ Barraza.

Cabe mencionar que Vanessa López y Carlos ‘Tomate’ Barraza actualmente se encuentran divorciados y producto de su relación de algunos años tiene una hija de apenas un año y cinco meses.

