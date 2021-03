El salsero Carlos ‘Tomate’ Barraza y su exesposa Vanessa López protagonizaron un nuevo incidente en la calle. Y es que Vanessa López acusó a su expareja de haberla perseguido y cerrado el pase para detener el vehículo en el que se encontraba junto a un amigo.

“Sí hubo problemas y sí se bajó él del carro y sí me metió el carro. Su mamá bajó del carro a agarrarlo y le decía ‘si tú ya no estás con ella, deja que ella haga sus cosas, su vida a ti no te importa lo que Vanessa haga’. Y Carlos no decía ni sí ni no y solo daba vueltas en la pista”, contó Vanessa López al programa de Magaly Medina.

‘Tomate’ Barraza protagonizó incidente con su expareja Vanessa López

Asimismo, Vanessa López señaló que el locutor de radio ha dejado de pasarle la manutención para su hija, porque no quiere que ella rehaga su vida.

“Todo lo que te has podido imaginar en un hombre, él me los ha hecho. Carlos ni siquiera códigos tiene, no tiene nada”, manifestó la expareja de Barraza.

Por su parte, el salsero no quiso referirse al incidente que protagonizó con su esposa y aseguró que si ha dejado de pasarle la manutención para su hija es porque no está recibiendo ingresos.

“No es que yo no quiera cumplir con la manutención, eso sería un crimen, solo que en este momento no cuento con el dinero como para poder hacerlo”, declaró a ‘Magaly TV, la firme’.

“Vanessa es libre de hacer con su vida lo que a ella mejor le parezca, yo la respeto porque es la madre de mi hija y eso sería bastante desagradable, cosa que no comparto con nadie. Te vuelvo a repetir, es un tema netamente económico”, agregó ‘Tomate’ Barraza.

