El conductor de televisión y maquillador Carlos Cacho contó que Andrés Hurtado, “Chibolín”, estaría atravesando una difícil situación económica en el penal de Lurigancho, al punto de que ya no tendría dinero para adquirir su almuerzo.

En entrevista con el canal de YouTube Nadie Sabe, Cacho contó detalles sobre las dificultades económicas que estaría atravesando el recordado cómico.

“ Tanto tiempo ahí la plata se acaba. No tiene dinero y está pasando momentos muy complicados económicamente ”, señaló Cacho, quien además anunció que viene convocando a diez amigos de Hurtado para organizar una actividad en su apoyo.

“ Cuando una persona ya no tiene para comprarse su almuerzo, está a punto de comer de la paila. Andrés necesita dinero ya no puede más ”, añadió.

Cacho recordó que conoce de cerca lo que significa estar privado de la libertad y las dificultades que atraviesan las personas recluidas en un penal.

¿Cuál es la situación judicial de ‘Chibolín’?

Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, permanece recluido en el penal de Lurigancho por un proceso en el que es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico, relacionados con un supuesto pago de dinero para favorecer al empresario Javier Miu Lei en la recuperación de unas barras de oro incautadas por el Ministerio Público.

En octubre de 2024, el Poder Judicial le impuso 18 meses de prisión preventiva. Posteriormente, la Corte Suprema confirmó una ampliación de otros 18 meses, por lo que Hurtado continúa privado de su libertad mientras avanza el proceso. La Fiscalía ha solicitado 30 años de prisión en su contra por los presuntos delitos atribuidos.