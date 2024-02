El siempre polémico Carlos Galdós no pudo evitar comentar sobre el último terremoto en ‘Chollywood’, el ampay que protagonizó Christian Domínguez junto a Mary Moncada, y que habría provocado el fin de su romance con Pamela Franco. El conductor radial explicó que el cumbiambero es una víctima de sus infidelidades.

Durante una reciente emisión de su programa en Youtube ‘Honestidad brutal’, el exconductor de ‘La Noche es Mía’ analizó el reciente escándalo y el comportamiento del cantante para serle infiel a sus parejas sentimentales.

Carlos Galdós dice que Christian Domínguez es la “víctima”

El controvertido conductor radial en un inicio pidió a sus seguidores que no lo “odien” por su opinión, para luego comentar que Christian Domínguez es una ´victima’ de su propia vida.

“ Christian Domínguez es una víctima en todo esto que está ocurriendo. No me odien por favor, tranquilos. A mí me parece que Christian Domínguez es la víctima de su vida. Me parece que es la víctima de una gestión de sus padres o de algo en su infancia que lo lleva a ser el adulto que es hoy”, explicó Galdós.

¿Culpa de su entorno?

En sentido, el exconductor de televisión señaló que las acciones de Christian Domínguez sería producto de lo que recibió de sus padres o personas en su entorno cuando él cantante era tan solo un niño.

“Cristian Domínguez tiene obviamente una herida. Eso te lo va a decir cualquier especialista. He hablado con tres especialistas en lo que va esta semana en la radio, uno de ellos es José Baldeón, psicoterapeuta, y otra es Mónica González, terapeuta. Ambos coinciden que él es producto de lo que metieron en su disco duro de niño, de lo que vio e interpretó, que eso es importante “, agregó.