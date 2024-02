En la última edición del programa de Magaly Medina, se presentó Leslie Moscoso, para denunciar a su aún esposo, José Cortez, por el delito de tocamientos indebidos a su hija cuando tenía 12 años.

Cabe mencionar que la actriz cómica también presentó audios donde Cortez la llama para insultarla y amenazarla de muerte.

“Yo tengo todo chambeado, todo chequeado, tranquilita, camina, bonito. Me voy a ir en cana, no vas a saber quién, pero te vas a ir a la tumba, acuérdate de mí” , se le escucha decir.

Al escuchar las amenazas, Moscos le pide que no la vuelva a llamar: “para eso has llamado, para hablar estupideces. Yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de lo que haga, ya no te permito que llames para insinuar estupideces (...) Ah, me vas a matar, para eso has llamado, para hablar estupideces”.

Hija de Leslie Moscoso denuncia tocamientos indebidos

La joven de 19 años contó en el programa de Magaly Medina cómo su padrastro la comenzó a tocar desde los 12 años.

“Empezó a tocarme la espalda y de ahí bajó a mis senos... mi mamá no estaba en la casa, él me decía, hijita vente siéntate acá en mis rodillas, él me tocaba la espalda, la cintura y me decía ‘te parece si te compro tu iPhone a cambio de que esto quede entre nosotros’. Yo acepté” , fue el duro testimonio de la joven.

