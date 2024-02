Rodrigo González utilizó unos minutos de su programa para contestarle con todo a Magaly Medina luego que ella dijera que todos los programas de TV se colgaron del ampay de Christian Domínguez.

“Hay gente mezquina, que se siente el centro de universo, que cree que le tiene que decir a los demás cómo hacer su pauta... para eso tienen su propio show...”, dijo Rodrigo González.

Además, el popular Peluchín mostró chats, donde un reportero de Magaly Medina le pide trabajo al jefe de información de Amor y Fuego, ya que “el tema económico no es muy estable”.

“Buenas tardes, qué tal Jose Carlos, soy Jean Franco Pérez, al que le dicen Peluche (...) me comentaron que estaban buscando reporteros en Amor y Fuego, yo estoy en Magaly, pero el tema económico acá no es muy estable, por lo que me encuentro tocando puertas (...) tengo que decirle a Patrick porque piensa que cuenta conmigo hasta el próximo año”, se lee en el chat.

Magaly se burla de ‘Amor y Fuego’ por colgarse del ampay de Christian: “algunos programas sobreviven con un punto”

En la última edición de su programa, Magaly Medina expresó su agradecimiento a todos los medios de comunicación por rebotar el ampay de Christian Domínguez, siéndole infiel a su ahora expareja Pamela Franco. Cabe mencionar que la popular Urraca también comentó que algunos programas de TV no perdieron la oportunidad de comentar esta noticia y subir su rating como lo hizo Esto es Guerra y Amor y Fuego.

“En la prensa deben estar todos contentos porque parece que nadie tenía contenidos. Algunos programas que sobreviven porque en fin, con un punto han visto elevada sus cifras como la espuma, para ellos es alcanzar el cielo con las manos”, comentó Magaly Medina

Durante la emisión de una nota del ampay de Christian Domínguez y de la repercusión de los medios, se escucha al reportero de Magaly decir que Amor y Fuego se “colgó como garrapata”

“Un programa de Panamericana también se avivó para ver si al menos hacía un punto de rating. Incluso, ese espacio de la tarde que aparece en Willax también se colgó como garrapata de nuestro ampay, esos sí son fríos de fríos para ver si al menos le ganan a los picapiedras”, señala el reportero.

