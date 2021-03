Micheille Soifer se presentó en el programa “JB en ATV” para hablar de su nuevo proyecto musical y del estreno de su tema “La nena”.

La ex chica reality estuvo en el sketch del “Niño Arturito”, donde Carlos Vílchez aprovechó la oportunidad para hablar de su nueva apariencia.

El cómico representó al novio de Soifer y le recordó el apodo que le colocaban a sus exparejas como “carga maletas”, pues siempre la acompañaban a todos lados. “Yo no soy un ‘cargamaleta’ como los anteriores, yo soy tu novio de verdad”, comentó el actor cómico a la cantante.

Carlos Vílchez fastidia a Micheille soifer por su peso y ella responde

Luego, Soifer recalcó que el “niño Arturito” le recodaba a ella cuando estaba “cachetona”. “Sí, ahora se ha puesto esta ropa para no volar, porque o no sino... pesa como 20 kilos”, bromeó Vílchez a Soifer.

Sin embargo, Soifer no se quedó callada y le recordó que él era uno de los que le pedía que adelgace. “Me parece o te estás quejando. Primero me decías que baje de peso, porque me veo más grande que tú”, afirmó entre risas.

