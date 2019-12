La conductora de televisión Cathy Sáenz lloró en vivo durante el programa ‘Mujeres al Mando’ tras recibir insultos en redes sociales por personas desconocidas luego de recibir el bouquet de Ana Siucho, quien se casó con el futbolista Edison Flores.

Sáenz culpó a una persona, aparentemente Rodrigo González, de generar un odio colectivo hacia ella mediante Instagram, Facebook y Twitter.

“Yo tengo miedo. No iba a decir nada. Sin embargo, ayer en la tarde no pude salir a almorzar con mis papás, porque he recibido muchos insultos de gente que no me conoce y simplemente está siendo incitada por el odio de otra persona. Yo antes era llamada ‘Candymamacha’, ahora soy llamada la ‘chuscasaenz’, han creaado hashtags en mi nombre”, dijo entre lágrimas la conductora de televisión.

Asimismo, Cathy Sáenz afirmó que es discriminada por su color de piel, que no permitirá que nadie sea violenta con ella y amenazó con un iniciar un proceso legal contra la persona que está generando odio hacia ella.

“Uno no puede aguantar más, nosotros somos mujeres que estamos siendo violentadas por un hombre y no podemos permitir ser criticada por nuestra forma de hablar, pensar y de vestir. Soy atacada y discriminada por mi color de piel porque si soy chola y le ha costado a mis antepasados mujeres llegar a pararse aquí y yo las represento. No voy a permitir que esto pase simplemente como una persona que se da la libertad de juzgar, porque está siendo violento, esto es violencia contra la mujer y yo voy a llegar hasta el final. Ya hice un juicio que ya gané y voy a seguir porque yo quiero ser una mujer feliz”, manifestó.

“Se han conseguido mi número personal y me escriben a través del WhatsApp y de los mensajes de texto amenazándome de muerte a mí y a familia”, agregó.

Cathy Sáenz llora tras recibir insultos





(En desarrollo)